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Удар по командному пункту РФ під Севастополем: з'явились супутникові знімки наслідків

Ілюстративне фото: у мережі з'явились супутникові знімки наслідків удару по командному пункту РФ під Севастополем (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Внаслідок удару українських військових поблизу окупованого Севастополя в Криму було уражено командний пункт росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Видання опублікувало супутниковий знімок сервісу Planet.com, на якому видно наслідки українського удару по військовому об'єкту поруч із селом Верхньосадове під Севастополем.

 

Раніше повідомлялося, що тут знаходився запасний командний пункт Чорноморського флоту РФ.

Удар по командному пункту РФ

20 вересня в окупованому Інкермані помітили дим - росіяни увімкнули димову завісу. Пізніше у районі Севастополя пролунали вибухи. Окупаційна влада заявила про роботу ППО. За їхніми словами, поблизу Верхньосадового та Качі нібито упали збиті безпілотники, там виникли пожежі.

Пізніше СтратКом ЗСУ повідомив, що вчора вранці ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту окупантів біля Верхньосадового.

Джерела РБК-Україна в СБУ повідомили, що внаслідок атаки була уражена не лише жива сила противника, але й коштовні військові системи.

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