Удар по командному пункту РФ под Севастополем: появились спутниковые снимки последствий

Издание опубликовало спутниковый снимок сервиса Planet.com, на котором видны последствия украинского удара по военному объекту рядом с селом Верхнесадово под Севастополем.

Ранее сообщалось, что здесь находился запасной командный пункт Черноморского флота РФ.

Удар по командному пункту РФ

20 сентября в оккупированном Инкермане заметили дым - россияне включили дымовой занавес. Позже в районе Севастополя раздались взрывы. Оккупационные власти заявили о работе ПВО. По их словам, вблизи Верхнесадового и Качи якобы упали сбитые беспилотники, там возникли пожары.

Позже СтратКом ВСУ сообщил, что вчера утром ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота оккупантов возле Верхнесадового.

Источники РБК-Украина в СБУ сообщили, что в результате атаки была поражена не только живая сила противника, но и ценные военные системы.

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