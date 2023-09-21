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Удар по командному пункту РФ под Севастополем: появились спутниковые снимки последствий

Иллюстративное фото: в сети появились спутниковые снимки последствий удара по командному пункту РФ под Севастополем (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате удара украинских военных вблизи оккупированного Севастополя в Крыму был поражен командный пункт россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Издание опубликовало спутниковый снимок сервиса Planet.com, на котором видны последствия украинского удара по военному объекту рядом с селом Верхнесадово под Севастополем.

 

Ранее сообщалось, что здесь находился запасной командный пункт Черноморского флота РФ.

Удар по командному пункту РФ

20 сентября в оккупированном Инкермане заметили дым - россияне включили дымовой занавес. Позже в районе Севастополя раздались взрывы. Оккупационные власти заявили о работе ПВО. По их словам, вблизи Верхнесадового и Качи якобы упали сбитые беспилотники, там возникли пожары.

Позже СтратКом ВСУ сообщил, что вчера утром ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота оккупантов возле Верхнесадового.

Источники РБК-Украина в СБУ сообщили, что в результате атаки была поражена не только живая сила противника, но и ценные военные системы.

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