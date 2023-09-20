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ЗСУ вдарили по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу Севастополя

Середа 20 вересня 2023 17:42
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ЗСУ вдарили по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу Севастополя Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України сьогодні, 20 вересня, атакували командний пункт росіян поблизу окупованого Севастополя в Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Вранці 20 вересня ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту окупантів біля Верхньосадового", - йдеться у повідомленні.

Цей населений пункт знаходиться поблизу тимчасово окупованого Севастополя.

Що цьому передувало

Сьогодні після 12:00 в окупованому Інкермані помітили дим. Окупанти увімкнули димову завісу. Місцеві пабліки зазначають, що в Інкермані знаходиться головна нафтобаза Чорноморського флоту РФ.

Пізніше у районі Севастополя пролунали вибухи. Окупаційна влада заявила про роботу ППО. За їх словами, поблизу населених пунктів Верхньосадове та Кача нібито упали збиті дрони, там виникли пожежі.

Пізніше місцевий Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив, що у населеному пункті Верхньосадове помітили дим. Там розташована російська військова частина.

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