ua ru
Сб, 01 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Били новими ракетами C-300: у МВС розповіли деталі удару РФ по колоні у Запоріжжі

Новость на русском →
Запоріжжя, Субота 01 жовтня 2022 02:04
Били новими ракетами C-300: у МВС розповіли деталі удару РФ по колоні у Запоріжжі Фото: окупанти вдарили ракетами C-300 по колоні (t.me/UA_National_Police)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти обстріляли цивільну колону у Запоріжжі новими ракетами С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що ракети вибухають під час контакту із землею.

"Ці ракети були перероблені. Нам піротехніки розповіли, що вибух стався при зіткненні із землею, щоб якнайбільше людей загинуло. Ми бачили сліди від трьох ракет, які потрапили до центру перебування цивільного автотранспорту", - розповів міністр.

Нагадаємо, у п'ятницю вранці російські війська завдали удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя. За словами губернатора Запорізької області, люди стояли в черзі, щоби виїхати на тимчасово окуповану територію до родичів.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок удару по цивільній колоні у Запоріжжі зросла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя
NEWS
Заявка до НАТО. Україна прискорилася, союзники вже реагують: що відомо
Заявка до НАТО. Україна прискорилася, союзники вже реагують: що відомо
DAILY
Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України