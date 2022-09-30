СБУ почала розслідувати обстріл окупантами цивільної колони в Запоріжжі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ .

Справу розслідують за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу.

СБУ зазначає, що масштабний обстріл гумколони вкотре свідчить, що РФ цілеспрямовано обирає своїми цілями цивільні, а не військові об’єкти.

За даними слідства, 30 вересня близько 7:30 ранку росіяни розстріляли мирних громадян, які очікували у гуманітарній колоні на виїзд з обласного центру. Люди їхали до своїх рідних на окуповану територію - везли гумдопомогу чи прагнули вивезти їх на підконтрольну частину України.

Наразі відомо про щонайменше 25 загиблих і більше 60 поранених.

"Скільки б Росія не проявляла свій звірячий оскал, їй обов’язково доведеться відповідати за скоєне. Тому ми не тільки б’ємо ворога на полі бою, але й ретельно документуємо дані про злочини окупантів, збираємо свідчення, аналізуємо негласну інформацію - увесь масив доказів стане предметом розгляду в міжнародних судах після перемоги України. Ми не пробачимо ворогу жодної загиблої людини. Строку давності у таких злочинів немає!" - сказав виконуючий обов'язки голови СБУ Василь Малюк.