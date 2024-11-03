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Удар по Києву: уламки безпілотника впали у Шевченківському районі

Неділя 03 листопада 2024 06:35
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Удар по Києву: уламки безпілотника впали у Шевченківському районі Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Внаслідок атаки російських ударних БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Шевченківському районі міста. Попередньо, є інформація про пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Дані щодо масштабу загоряння, руйнування чи потерпілих уточнюються.

Нагадаємо, в ніч проти 3 листопада у Києві під час повітряної тривоги пролунав вибух. Росія атакувала Україну ударними безпілотниками. Працювала ППО. У двох районах - Голосіївському і Деснянському - зафіксовано падіння уламків БпЛА, виникли пожежі. Пізніше у столиці повторно оголосили повітряну тривогу.

Також ППО працювала у Київській області.

Ворог застосовує певну тактику, щоб заплутати сили та засоби ППО, пояснили у КМВА.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Російська Федерація посилює свій терор проти України. Зокрема, атак "Шахедами" стає дедалі більше, тому Захід має зняти всі обмеження для захисту нашої країни.

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