Удар по Києву: уламки безпілотника впали у Шевченківському районі

Внаслідок атаки російських ударних БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Шевченківському районі міста. Попередньо, є інформація про пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА .

Нагадаємо, в ніч проти 3 листопада у Києві під час повітряної тривоги пролунав вибух. Росія атакувала Україну ударними безпілотниками. Працювала ППО. У двох районах - Голосіївському і Деснянському - зафіксовано падіння уламків БпЛА, виникли пожежі. Пізніше у столиці повторно оголосили повітряну тривогу.

Також ППО працювала у Київській області.

Ворог застосовує певну тактику, щоб заплутати сили та засоби ППО, пояснили у КМВА.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Російська Федерація посилює свій терор проти України. Зокрема, атак "Шахедами" стає дедалі більше, тому Захід має зняти всі обмеження для захисту нашої країни.

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