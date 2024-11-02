Сибіга звернувся до Заходу через атаки "Шахедів": зніміть всі обмеження на захист від терору
Російська Федерація посилює свій терор проти України. Зокрема, атак "Шахедами" стає дедалі більше, тому Захід має зняти всі обмеження для захисту нашої країни.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост в соцмережі Х.
Він повідомив, що протягом вересня Росія застосувала проти України 1331 дрон типу "Шахед". Це у свою чергу, дорівнює близько 44 дронам на день.
Тим часом за жовтень ворог використав для атак по Україні 1908 "Шахедів". Тобто в середньому, за цей місяць росіяни використовували 62 дрони на день.
Сьогодні РФ запустила по Києву та іншим містам вже 71 безпілотник. У зв'язку з цим міністр закордонних справ закликав Захід виконати дві дії.
"Дайте дозвіл Україні бити по їхніх пунктах базування та складах в Росії. Дозвольте партнерам перехоплювати їх у нашому небі. Зніміть всі обмеження на захист життя від терору", - написав Сибіга.
Нагадаємо, що сили ППО збили всі дрони, які загрожували 2 листопада Києву. Прямих влучань у столиці не було, проте падіння уламків російських дронів зафіксовано в шести районах столиці, а саме - Солом'янському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському.
Зокрема, у Святошинському районі через уламки БпЛА горіли верхні поверхи багатоповерхівки.
Детальніше про те, яку тактику використовують росіяни для атаки столиці - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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