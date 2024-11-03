Удар по Киеву: обломки беспилотника упали в Шевченковском районе

В результате атаки российских ударных БПЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Шевченковском районе города. Предварительно есть информация о пожаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА .

Пожара и пострадавших нет. Данные уточняются.

Взрывной волной повреждено остекление окон общежития на 1-м и 2-м этажах и остекление окон в офисном здании с 1-го по 9-й этажи.

Обновлено в 06.55. Обломками повреждено дорожное покрытие, опора освещения и электропровода, сообщили в КГВА.

Данные о масштабе возгорания, разрушений и о пострадавших уточняются.

Напомним, в ночь на 3 ноября в Киеве во время воздушной тревоги раздался взрыв. Россия атаковала Украину ударными беспилотниками. Работала ПВО. В двух районах – Голосеевском и Деснянском – зафиксировано падение обломков БпЛА, возникли пожары. Позже в столице повторно объявили воздушную тревогу.

Также ПВО работала в Киевской области.

Враг применяет определенную тактику, чтобы запутать силы и средства ПВО, пояснили в КГВА.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Российская Федерация ужесточает свой террор против Украины. В частности, атак "Шахедами" становится все больше, поэтому Запад должен снять все ограничения для защиты нашей страны.

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