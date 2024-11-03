ua en ru
Вс, 03 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Удар по Киеву: обломки беспилотника упали в Шевченковском районе

Воскресенье 03 ноября 2024 06:35
UA EN RU
Удар по Киеву: обломки беспилотника упали в Шевченковском районе Фото: последствия удара по Киеву 3 ноября (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Вадим Ребрина

В результате атаки российских ударных БПЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Шевченковском районе города. Предварительно есть информация о пожаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

Данные о масштабе возгорания, разрушений и о пострадавших уточняются.

Обновлено в 06.55. Обломками повреждено дорожное покрытие, опора освещения и электропровода, сообщили в КГВА.

Взрывной волной повреждено остекление окон общежития на 1-м и 2-м этажах и остекление окон в офисном здании с 1-го по 9-й этажи.

Пожара и пострадавших нет. Данные уточняются.

Удар по Киеву: обломки беспилотника упали в Шевченковском районеУдар по Киеву: обломки беспилотника упали в Шевченковском районеУдар по Киеву: обломки беспилотника упали в Шевченковском районеУдар по Киеву: обломки беспилотника упали в Шевченковском районеУдар по Киеву: обломки беспилотника упали в Шевченковском районеУдар по Киеву: обломки беспилотника упали в Шевченковском районе

Напомним, в ночь на 3 ноября в Киеве во время воздушной тревоги раздался взрыв. Россия атаковала Украину ударными беспилотниками. Работала ПВО. В двух районах – Голосеевском и Деснянском – зафиксировано падение обломков БпЛА, возникли пожары. Позже в столице повторно объявили воздушную тревогу.

Также ПВО работала в Киевской области.

Враг применяет определенную тактику, чтобы запутать силы и средства ПВО, пояснили в КГВА.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Российская Федерация ужесточает свой террор против Украины. В частности, атак "Шахедами" становится все больше, поэтому Запад должен снять все ограничения для защиты нашей страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
В Украине россияне продвинулись только на одном направлении: карты ISW
В Украине россияне продвинулись только на одном направлении: карты ISW
DAILY
Покровск, Курахово и новая угроза на Юге? Что происходит и чего ждать на фронте
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Покровск, Курахово и новая угроза на Юге? Что происходит и чего ждать на фронте