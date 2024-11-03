Атака РФ на Київ: у двох районах зафіксовано падіння уламків БпЛА, виникли пожежі

Російська Федерація в ніч на 3 листопада вкотре атакує Київ дронами. У двох районах столиці зафіксовано падіння уламків БпЛА, виникли пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Внаслідок атаки ударних БпЛА збройних сил РФ по Києву зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі міста, на відкритій місцевості. Виникли пожежі. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила", - написав о 01:46 начальник КМВА Сергій Попко. Пізніше, о 01:58, він додав, що уламки на відкритій місцевості впали також і в Деснянському районі міста. Там теж виникла пожежа. "Інформація щодо постраждалих чи руйнувань не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються", - написав він. Оновлено о 02:17 У Києві оголосили відбій повітряної тривоги. Де оголосили тривогу Станом на 02:10 карта повітряних тривог має такий вигляд.