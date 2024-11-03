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Атака РФ на Київ: у двох районах зафіксовано падіння уламків БпЛА, виникли пожежі

Неділя 03 листопада 2024 02:11
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Атака РФ на Київ: у двох районах зафіксовано падіння уламків БпЛА, виникли пожежі Фото: рятувальники (facebook.com/p/Сергій-Крук)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація в ніч на 3 листопада вкотре атакує Київ дронами. У двох районах столиці зафіксовано падіння уламків БпЛА, виникли пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Внаслідок атаки ударних БпЛА збройних сил РФ по Києву зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі міста, на відкритій місцевості. Виникли пожежі. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила", - написав о 01:46 начальник КМВА Сергій Попко.

Пізніше, о 01:58, він додав, що уламки на відкритій місцевості впали також і в Деснянському районі міста. Там теж виникла пожежа.

"Інформація щодо постраждалих чи руйнувань не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються", - написав він.

Оновлено о 02:17

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:10 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Атака РФ на Київ: у двох районах зафіксовано падіння уламків БпЛА, виникли пожежі

Нагадаємо, що минулої ночі Росія теж намагалася атакувати Київ дронами. Сили ППО знищили всі безпілотники росіян, які загрожували столиці. Прямих влучань не було.

У КМВА повідомили, що уламки російських БпЛА впали в шести районах міста, а саме, у Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському, Дніпровському та Святошинському.

В останньому горіли верхні поверхи багатоповерхового будинку. У Шевченківському виникла пожежа в офісній будівлі.

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