Летять низько та хвилями. В КМВА пояснили тактику Росії під час атак дронів на Київ

Російські військові фактично щодня атакують Київ дронами. Для цього ворог застосовує певну тактику, щоб заплутати сили та засоби ППО.

Про це заявив речник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Михайло Шаманов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

"Зараз вони застосовують саме таку тактику, коли на місто "Шахеди" заходять на низьких висотах, а атаки йдуть хвилями. Вони намагаються крутитись в певних зонах, щоб привертати увагу сил ППО", - сказав речник КМВА.

Шаманов пояснив, що основна мета тактики полягає у тому, щоб максимально заплутати сили та засоби протиповітряної оборони. Тобто, ворог намагається зробити так, аби українські мобільні групи переміщувались, і таким чином, окупанти могли створити собі коридор для проходу наступних хвиль дронів, які летять на столилю.

"Це постійне намагання виявити слабкі місця ППО і виявити, де саме вона знаходиться, щоб наступні хвилі ці локації обійшли", - додав він.