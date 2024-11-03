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У Києві вдруге за ніч оголосили тривогу через дрони

Неділя 03 листопада 2024 03:15
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У Києві вдруге за ніч оголосили тривогу через дрони Фото: люди в метро під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 3 листопада у Києві вдруге оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу знову стали ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 03:10.

За декілька хвилин до цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що на Київ з північно-східного напрямку летять БпЛА.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття", - підтвердили інформацію у КМВА о 03:11.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:13 сигнал повітряної тривоги триває у Київській, Чернігівській та Сумській областях. Також темно-червоним кольором багато місяців позначено окуповану Луганську область та Крим.

У Києві вдруге за ніч оголосили тривогу через дрони

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