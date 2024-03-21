Удар по Києву: в районі столиці ППО збила близько 30 ракет
Під час сьогоднішньої російської атаки силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно 30 ворожих ракет, зокрема і балістичні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію у Telegram.
Там зазначили, що попередній ракетний удар по столиці окупантами було здійснено 44 дні тому.
Під час атаки 21 березня росіяни застосували крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети з території РФ.
Повітряна тривога в столиці тривала майже три години.
Після складних маневрів в суміжних областях ракети заходили на Київ одночасно з різних напрямків.
"Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно три десятка ворожих ракет, зокрема і балістичні", - йдеться у повідомленні КМВА.
На цю хвилину достеменно відомо про двох постраждалих – дівчинки 11 років та чоловіка 38 років. Загиблих немає.
Вранці 21 березня під час масштабної повітряної тривоги росіяни атакували Київ ракетами. Було чути вибухи, повідомлялося про роботу ППО.
Уламки ракет впали у трьох районах столиці. Детальніше про наслідки читайте у матеріалі РБК-Україна.
За даними мера столиці Віталія Кличко, внаслідок атаки постраждали десятеро людей. Двоє з них госпіталізовані.
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