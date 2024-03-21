Удар по Киеву: в районе столицы ПВО сбила около 30 ракет

Во время сегодняшней российской атаки силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы были поражены около 30 вражеских ракет, в том числе и баллистические.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram .

Там отметили, что предыдущий ракетный удар по столице оккупантами был совершен 44 дня назад.

В ходе атаки 21 марта россияне применили крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистические ракеты с территории РФ.

Воздушная тревога в столице продолжалась около трех часов.

После сложных маневров в смежных областях ракеты заходили в Киев одновременно по разным направлениям.

"Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы было поражено около трех десятков вражеских ракет, в том числе и баллистические", - говорится в сообщении КМВА.

На эту минуту точно известно о двух пострадавших – девочке 11 лет и мужчине 38 лет. Погибших нет.