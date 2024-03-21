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Удар по Киеву: в районе столицы ПВО сбила около 30 ракет

Четверг 21 марта 2024 07:09
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Удар по Киеву: в районе столицы ПВО сбила около 30 ракет Иллюстративное фото: ПВО NASAMS (gagadget.com)
Автор: Вадим Ребрина

Во время сегодняшней российской атаки силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы были поражены около 30 вражеских ракет, в том числе и баллистические.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

Там отметили, что предыдущий ракетный удар по столице оккупантами был совершен 44 дня назад.

В ходе атаки 21 марта россияне применили крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистические ракеты с территории РФ.

Воздушная тревога в столице продолжалась около трех часов.

После сложных маневров в смежных областях ракеты заходили в Киев одновременно по разным направлениям.

"Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы было поражено около трех десятков вражеских ракет, в том числе и баллистические", - говорится в сообщении КМВА.

На эту минуту точно известно о двух пострадавших – девочке 11 лет и мужчине 38 лет. Погибших нет.

Утром 21 марта во время масштабной воздушной тревоги россияне атаковали Киев ракетами. Были слышны взрывы, сообщалось о работе ПВО.

Обломки ракет рухнули в трех районах столицы. Подробнее о последствиях читайте в материале РБК-Украина.

По данным мэра столицы Виталия Кличко, в результате атаки пострадали десять человек. Двое из них госпитализированы.

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