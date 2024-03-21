У Києві чути вибухи: РФ атакує місто "Кинжалами"

У Києві вранці 21 березня місцеві жителі чули щонайменше 2 вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали КМВА та мера Києва Віталія Кличка.

За повідомленнями Адміністрації міста, у столиці працює ППО. "Повітряна тривога триває! У столиці працює ППО. Перебувайте у укриттях до відбою повітряної тривоги", - написав голова КДВА Сергій Попко. Мер міста Віталій Кличко також підтвердив роботу ППО. "Вибухи у місті. Працює ППО", - написав мер.