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У Києві чути вибухи: РФ атакує місто "Кинжалами"

Київ, Четвер 21 березня 2024 05:05
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У Києві чути вибухи: РФ атакує місто "Кинжалами" Ілюстративне фото: У Києві чутно вибухи (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У Києві вранці 21 березня місцеві жителі чули щонайменше 2 вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали КМВА та мера Києва Віталія Кличка.

За повідомленнями Адміністрації міста, у столиці працює ППО.

"Повітряна тривога триває! У столиці працює ППО. Перебувайте у укриттях до відбою повітряної тривоги", - написав голова КДВА Сергій Попко.

Мер міста Віталій Кличко також підтвердив роботу ППО.

"Вибухи у місті. Працює ППО", - написав мер.

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