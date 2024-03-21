Обстріл Києва: кількість постраждалих зросла, є госпіталізовані
У Києві внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки Росії постраждали десятеро людей. Двоє з них госпіталізовані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка у Telegram.
"До десяти збільшилася кількість постраждалих. Двох із них госпіталізували", - написав Кличко.
Іншим медики надали допомогу на місці.
Зокрема, шестеро людей постраждали в Шевченківському районі столиці, четверо - у Святошинському, повідомив мер.
Вранці 21 березня під час масштабної повітряної тривоги росіяни атакували Київ аеробалістичними ракетами "Кинджал". Було чути вибухи, повідомлялося про роботу ППО.
Уламки ракет впали у трьох районах столиці. Детальніше про наслідки читайте у матеріалі РБК-Україна.
Також стало відомо про перших постраждалих.
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