Обстріл Києва: кількість постраждалих зросла, є госпіталізовані

У Києві внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки Росії постраждали десятеро людей. Двоє з них госпіталізовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка у Telegram .

Зокрема, шестеро людей постраждали в Шевченківському районі столиці, четверо - у Святошинському, повідомив мер.

"До десяти збільшилася кількість постраждалих. Двох із них госпіталізували", - написав Кличко.

Вранці 21 березня під час масштабної повітряної тривоги росіяни атакували Київ аеробалістичними ракетами "Кинджал". Було чути вибухи, повідомлялося про роботу ППО.

Уламки ракет впали у трьох районах столиці. Детальніше про наслідки читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також стало відомо про перших постраждалих.

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