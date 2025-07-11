Росія вдарила "Шахедами" по Дніпропетровщині: пошкоджено адмінбудівлю
Росія вночі, 11 липня, завдала ударів безпілотниками типу "Шахед" по Дніпропетровській області, внаслідок чого є руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
За його словами, ворог атакував кілька населених пунктів:
- Синельниківський район,
- Нікополь,
- Марганецьку громаду.
"Агресор вдарив безпілотниками по Покровській громаді Синельниківського району. Понівечене сільськогосподарське підприємство. Сталася пожежа", - повідомив Лисак.
Також росіяни атакували Нікопольщину, застосувавши FPV-дрони, важку артилерію та РСЗВ "Град". Там, як зазначив Лисак, було пошкоджено адміністративну будівлю та лінію електропередач. Також сталося займання.
"Повсюди - без загиблих і постраждалих. Зранку в Дніпропетровській області захисники неба збили БПЛА противника", - додав він.
Атака дронів на Україну 11 липня
Нагадаємо, в ніч на 11 липня Росія запустила дрони по Україні. Удару зазнав, насамперед, Харків, а саме, центр міста. Вибух зачепив пологовий будинок. Відомо щонайменше про дев'ять постраждалих.
У Чугуєві Харківської області пролунали вибухи. Унаслідок удару було пошкоджено будівлю лікарні. Постраждали кілька людей. Зафіксовано сім влучень загалом.
Також вибухи пролунали в Миколаєві. У місті спалахнула пожежа через атаку ударних дронів типу "Шахедів".
У Сумах під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Місцева влада та військові закликали мешканців стежити за повідомленнями та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
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