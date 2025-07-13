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РФ вдарила дронами по Дніпропетровщині: зруйновано школу, сталася масштабна пожежа

Неділя 13 липня 2025 10:23
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РФ вдарила дронами по Дніпропетровщині: зруйновано школу, сталася масштабна пожежа Фото: Росіяни вдарили дронами по навчальному закладу на Дніпропетровщині (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Російські дрони вночі атакували Дніпропетровщину. Внаслідок удару зруйновано навчальни заклад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Як повідомляють у ДСНС, вночі в селищі Межова Синельниківського району Дніпропетровщини російські дрони атакували навчальний заклад.

Внаслідок влучань спалахнув дах і другий поверх будівлі, що спричинило пожежу на площі 800 квадратних метрів.

РФ вдарила дронами по Дніпропетровщині: зруйновано школу, сталася масштабна пожежа

Фото: Атака РФ на Дніпропетровщину (t.me/dsns_telegram)

Пожежу оперативно ліквідували 14 рятувальників та 3 одиниці техніки ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області. Інформації про постраждалих наразі немає.

Удар по Дніпру

Нагадаємо, що уранці 24 червня в Дніпрі пролунала серія вибухів. Повітряні сили зафіксували дві балістичні цілі в напрямку міста.

Як пізніше стало відомо, росіяни влучили по житловому сектору. До того ж був пошкоджений пасажирський поїзд "Одеса-Запоріжжя": вибухова хвиля розбила вікна вагона, але прямих влучань не було.

Загалом в місті сильних пошкоджень зазнали: школи, дитсадки, гуртожиток, гімназія, міська лікарня, поліклініка, адмінбудівля. Майже всі ці заклади зазнали влучань або пошкоджень.

Внаслідок ворожого удару в місті загинуло 19 осіб.

Зазначимо, що начальник управління організації заходів цивільного захисту Головного управління ДСНС України у м. Києві Олег Стоволос в коментарі РБК-Україна розповів, чи існує на сьогодні справді безпечне місце під час ворожих ударів та чому "правило двох стін" може вартувати життя.

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