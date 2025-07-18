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РФ дронами вдарила по Дніпропетровській області: пошкоджені будинки, є загиблі

П'ятниця 18 липня 2025 11:03
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РФ дронами вдарила по Дніпропетровській області: пошкоджені будинки, є загиблі Фото: РФ дронами вдарила по Дніпропетровській області (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні зранку, 18 липня, атакували ударними безпілотниками Кам'янський район Дніпропетровської області. В результаті удару пошкоджені будинки, є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Ворог вдарив БпЛА по Кам’янському району. Через атаку – двоє загиблих. Чоловік та жінка", - зазначив керівник Дніпропетровської ОВА.

За словами Лисака, на місці ворожого удару атаки виникла пожежа. Також в результаті атаки пошкоджені адміністративні будівлі, магазин і приватні будинки.

Удари РФ по Дніпропетровщині

Російські війська постійно атакують Дніпропетровську область, використовуючи дрони та ракети. Так, 13 липня ворожі безпілотники вночі атакували Дніпропетровщину. Внаслідок удару зруйновано навчальний заклад. Внаслідок влучань спалахнув дах і другий поверх будівлі, що спричинило пожежу на площі 800 квадратних метрів.

Також того ж дня у Великомихайлівській громаді Синельниківського району ворог скерував касетні боєприпаси по житлових кварталах. Внаслідок вибухів виникла пожежа, пошкоджено п'ять приватних будинків. На жаль, у результаті обстрілу загинула 88-річна жінка.

Крім того, Росія вночі 11 липня завдала ударів безпілотниками типу "Шахед" по Дніпропетровській області, внаслідок чого є руйнування.

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