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Удар по Дніпропетровській області: загинула жінка, пошкоджено п'ять будинків

Неділя 13 липня 2025 11:58
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Удар по Дніпропетровській області: загинула жінка, пошкоджено п'ять будинків Фото: На Синельниківщині загинула 88-річна жінка через обстріл РФ (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Ворог обстріляв Дніпропетровщину. Загинула жінка, пошкоджено будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака та ДСНС України.

Як повідомляють, у Великомихайлівській громаді Синельниківського району ворог скерував касетні боєприпаси по житлових кварталах.

Внаслідок вибухів на одному з приватних подвір'їв виникла пожежа, що охопила літню кухню та гараж.

Пожежники оперативно приладкали вогонь, проте пошкоджено п'ять приватних будинків. На жаль, у результаті обстрілу загинула 88-річна жінка.

Фото: Атака РФ на Дніпропетровщину (t.me/dsns_telegram)

Голова Дніпропетровської ОВА висловив співчуття рідним та близьким загиблим.

За даними ДСНС, до робіт залучено 10 рятувальників і 2 одиниці техніки у Дніпропетровській області.

Атака на Дніпропетровщину

Нагадаємо, що російські дрони вночі атакували Дніпропетровщину. Внаслідок удару зруйновано навчальни заклад.

Внаслідок влучань спалахнув дах і другий поверх будівлі, що спричинило пожежу на площі 800 квадратних метрів.

Крім того, Росія вночі, 11 липня, завдала ударів безпілотниками типу "Шахед" по Дніпропетровській області, внаслідок чого є руйнування.

Водночас, у внаслідок зливи багато вулиць Харкова були затоплені.

Окрім того, через потужний вітер було немало повідомлень про падіння дерев. Лише у Саду Шевченко (центр міста), як стверджувалося, впало щонайменше 10 дерев. Також писали, що дерево впало на електричку і не тільки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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