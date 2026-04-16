Удар по "Іскандерах", ППО та НПЗ: "Птахи Мадяра" уразили 16 важливих цілей РФ

Удари по російських НПЗ

Нагадаємо, у ніч на 16 квітня безпілотники атакували нафтопереробний завод "Роснефти" в російському Туапсе, внаслідок чого на підприємстві спалахнули щонайменше два резервуари з пальним.

Місцева влада підтвердила удар, а очевидці поширили відео з потужною пожежею та вибухами, яку не можуть приборкати до самого ранку.

Окрім території НПЗ, уламки дронів зафіксували поблизу морського порту.

У ніч на 5 квітня українські безпілотники завдали удару по нафтопереробному заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Унаслідок атаки на підприємстві спалахнула масштабна пожежа.

Згодом з’ясувалося, що цей НПЗ, який є четвертим за потужністю в Росії, після удару БПЛА призупинив свою роботу.