Удар по "Искандерам", ПВО и НПЗ: "Птицы Мадяра" поразили 16 важных целей РФ

Удары по российским НПЗ

Напомним, в ночь на 16 апреля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в российском Туапсе, в результате чего на предприятии вспыхнули по меньшей мере два резервуара с горючим.

Местные власти подтвердили удар, а очевидцы распространили видео с мощным пожаром и взрывами, который не могут укротить до самого утра.

Кроме территории НПЗ, обломки дронов зафиксировали вблизи морского порта.

В ночь на 5 апреля украинские беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". В результате атаки на предприятии вспыхнул масштабный пожар.

Впоследствии выяснилось, что этот НПЗ, который является четвертым по мощности в России, после удара БПЛА приостановил свою работу.