Удар по "Искандерам", ПВО и НПЗ: "Птицы Мадяра" поразили 16 важных целей РФ

Подразделения Сил беспилотных систем поразили дронами 16 военных целей российских захватчиков. Среди них - объекты базирования ОТРК "Искандер", ПВО и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе (РФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди в Telegram .

Отдельно отмечается, что подразделения Сил беспилотных систем также присоединились к удару по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе Краснодарского края России.

Кроме того, под поражение попали:

По словам командующего, подразделения СБС поразили две базы размещения оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" в населенных пунктах Межгорье и Курортное на территории временно оккупированного Крыма.

Удары по российским НПЗ

Напомним, в ночь на 16 апреля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в российском Туапсе, в результате чего на предприятии вспыхнули по меньшей мере два резервуара с горючим.

Местные власти подтвердили удар, а очевидцы распространили видео с мощным пожаром и взрывами, который не могут укротить до самого утра.

Кроме территории НПЗ, обломки дронов зафиксировали вблизи морского порта.

В ночь на 5 апреля украинские беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". В результате атаки на предприятии вспыхнул масштабный пожар.

Впоследствии выяснилось, что этот НПЗ, который является четвертым по мощности в России, после удара БПЛА приостановил свою работу.