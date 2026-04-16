Удар по "Искандерам", ПВО и НПЗ: "Птицы Мадяра" поразили 16 важных целей РФ
Подразделения Сил беспилотных систем поразили дронами 16 военных целей российских захватчиков. Среди них - объекты базирования ОТРК "Искандер", ПВО и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе (РФ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди в Telegram.
По словам командующего, подразделения СБС поразили две базы размещения оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" в населенных пунктах Межгорье и Курортное на территории временно оккупированного Крыма.
Он отметил, что удары нанесли пилоты 9-го батальона "Кайрос" 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадяра".
Кроме того, под поражение попали:
- зенитно-ракетный комплекс "Оса-АК" в Водяном Донецкой области;
- зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в Крыму;
- нефтебазы в Октябрьском и Глубоком Яру в Крыму;
- зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" в Батаговке Запорожской области;
- склад боеприпасов Черноморского флота РФ в Межгорье в Крыму;
- мастерская и склад беспилотников "Рубикон" в Горном Донецкой области.
Отдельно отмечается, что подразделения Сил беспилотных систем также присоединились к удару по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе Краснодарского края России.
"Мадяр" добавил, что детали этой операции должен обнародовать Генеральный штаб ВСУ.
Удары по российским НПЗ
Напомним, в ночь на 16 апреля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в российском Туапсе, в результате чего на предприятии вспыхнули по меньшей мере два резервуара с горючим.
Местные власти подтвердили удар, а очевидцы распространили видео с мощным пожаром и взрывами, который не могут укротить до самого утра.
Кроме территории НПЗ, обломки дронов зафиксировали вблизи морского порта.
В ночь на 5 апреля украинские беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". В результате атаки на предприятии вспыхнул масштабный пожар.
Впоследствии выяснилось, что этот НПЗ, который является четвертым по мощности в России, после удара БПЛА приостановил свою работу.