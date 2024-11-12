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"Чорний день" для росіян в Курській області: залишки штурмовиків ховаються в посадках

Україна, Вівторок 12 листопада 2024 10:47
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"Чорний день" для росіян в Курській області: залишки штурмовиків ховаються в посадках Фото: Наступ росіян в Курській області провалився (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російські війська намагалися атакувати українські позиції в Курський області. Однак наступ виявився провальним, а залишки штурмовиків ховаються в посадках.

Про це заявила пресофіцер 47-ї ОМБр Анастасія Блищик, повідомляє РБК-Україна з посиланням її заяву під час телемарафону.

За її словами, ситуація в Курській області тяжка, але контрольована, чогось критичного для воїнів ЗСУ немає.

"Вчора дійсно був "чорний день" для російських окупантів, які намагалися штурмувати в 5-6 накатів. Тобто вони намагалися залітати на техніці, з десантом і штурмувати населені пункти. Проте 10 одиниць бронетехніки були знищені воїнами 47-ї ОМБр",- розповіла Блищик.

Вона повідомила, що три БТР підірвалися на мінах, іншу техніку знищили за допомогою FPV-дронів, а також ПТРК "Стугна".

"Іншу бронетехніку знищили наші суміжні бригади з якими ми стоїмо на одному напрямку. І також були ліквідовані російські загарбники. Та частина, якій пощастило вижити, вони розбіглися і десь заховалися в посадках. Тобто вчора відбувся провальний штурм російських окупантів", - сказала Блищик.

Ситуація в Курській області

Раніше проєкт Deep State повідомляв про надзвичайно важкий день біля села Новоіванівка Курської області, де ворог відразу п'ять разів намагався заскочити в село та його околиці. В сумі було задіяно 29 одиниць ОВТ.

&quot;Чорний день&quot; для росіян в Курській області: залишки штурмовиків ховаються в посадках

"Знищено щонайменше 18 ОВТ з 29. Кількість мертвих та поранених виродків порахувати важко, але число може сягати до 300 осіб. Звісно, якась частина засіла в посадках або врятувалася втечею", - повідомляв Deep State.

За даними видання The Telegraph, Володимир Путін у спробі відбити Курську область у ЗСУ направив 50 тисяч російських і північнокорейських солдатів. Путін хоче повернути під контроль Курську область до 20 січня, тобто до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

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