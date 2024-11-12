У Києві побоюються ускладнення відносин з МВФ після приходу Трампа, - джерела

Програма МВФ з Україною на 15,6 млрд доларів розрахована на 2023-2027 роки. Якщо всі попередні перегляди програми проходили без серйозних проблем, то подальша співпраця може дещо ускладнитись.

Про це РБК-Україна сказали кілька джерел у владі.

"У нас є чіткі сигнали, що стане складніше", - сказав один із співрозмовників видання. "МВФ може стати обережнішим у роботі з Україною", - заявило ще одне джерело.

Побоювання пов'язані з приходом до влади нового президента США Дональда Трампа, який досить скептично ставиться до питання підтримки України. США є найбільшим акціонером Фонду, який має майже 17% голосів, що дозволяє блокувати рішення ради директорів.

Підвищення податків

Але на думку голови департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталія Ваврищука, такі побоювання поки що передчасні.

"Я думаю, це припущення такого ж роду, як і можливість ініціювати командою Трампа мирних переговорів з Росією. Зараз у багатьох є очікування різкої зміни зовнішньої політики США щодо України після приходу до влади адміністрації нового президента. Але на даному етапі ці здогади нічим не підкріплені", - сказав він у коментарі РБК-Україна.

Хоча Ваврищук таки не виключив, що до питання податків в Україні США після зміни влади можуть підходити більш принципово. "США хочуть мати більше аргументів на користь підтримки України", - наголосив співрозмовник.

Тобто, даючи гроші, кредитори можуть більш наполегливо вимагати від України шукати додаткові кошти всередині країни. Тут варто зазначити, що у програмі МВФ вже визначено джерело додаткового фінансування держбюджету 2025 року на випадок браку грошей – підвищення ПДВ.

Щоправда, поки що джерела видання в уряді кажуть, що підстав для подальшого підвищення податків немає.

Програма з МВФ

Програма з МВФ передбачає гарантію фінансування України з боку провідних країн Заходу.

У жовтні МВФ оновив базовий та негативний сценарій для економіки України залежно від тривалості та інтенсивності війни. Згідно з базовим сценарієм, війна закінчиться наприкінці 2025 року. Раніше МВФ очікував на її закінчення наприкінці 2024 року.

Негативний сценарій передбачає більш інтенсивні бойові дії та завершення війни у середині 2026 року, що призведе до падіння економіки у 2025 році та стагнації у наступні роки.

Оновлений сукупний дефіцит фінансування у сценарії спаду оцінюється в 187,1 млрд доларів, що на 35,7 млрд доларів вище за базовий прогноз на 2023-2027 роки (151,4 млрд доларів), що потребує додаткових кроків для забезпечення стійкості боргу.

У ході передвиборчої кампанії Дональд Трамп критикував допомогу Україні, яку надавала адміністрація Джо Байдена.