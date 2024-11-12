Росіяни вдарили по Харкову новим безпілотником "Молнія", - прокуратура
Російські війська вдень 12 листопада вдарили по Харкову новим ударним безпілотником "Молнія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської обласної прокуратури.
За даними слідства, 12 листопада близько 13:55 ворожий безпілотник влучив у відкриту місцевість у Салтівському районі.
Постраждали дві людини. У 50-річної жінки діагностували гостру реакцію на стрес.
55-річна жінка отримала осколкове поранення та опік. Також внаслідок атаки вибито вікна у багатоповерхівках.
"Попередньо, для удару ворог застосував нову розробку дрону, а саме ударний БпЛА "Молнія", - повідомили у прокуратурі.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Удар по Харкову
Нагадаємо, сьогодні вдень, 12 листопада, росіяни атакували Салтівський район Харкова ударним безпілотником.
Внаслідок удару постраждали дві жінки. Обидві отримали гостру реакцію на стрес та легкі осколкові поранення.
Також було пошкоджено електроопору та скління вікон у двох багатоповерхових будинках.
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