Удар по "гаманцю" Путіна. В Усть-Лузі дрони вразили нафтовий термінал: подробиці

Згідно з підрахунками агентства, що ґрунтуються на ринкових даних, щонайменше 40% експортних потужностей країни-агресорки з видобутку нафти було призупинено через атаки безпілотників, удар по нафтопроводу та захоплення танкерів.

Три джерела в галузі повідомили Reuters, що українські безпілотники під час останньої атаки завдали удару по нафтопереробних терміналах, які експлуатує російська трубопровідна монополія "Транснефть".

Усть-Луга - це великий комплекс нафтопереробних потужностей та експортних терміналів, що займаються перевалкою сирої нафти та нафтопродуктів. Він розташований на південно-східному узбережжі Фінської затоки.

Минулого року через цей порт було експортовано 32,9 млн тонн нафтопродуктів. Зазвичай тут перевантажується близько 700 000 барелів сирої нафти на добу.

Удари по об'єктах нафтоекспорту РФ

Нагадаємо, 23 березня Сили оборони завдали удару по нафтовому терміналу в Приморську. Тоді вогонь охопив частину резервуарів, а відвантаження палива було тимчасово припинено. Пожежа тривала кілька діб, а 27 березня вогонь спалахнув з новою силою після чергової атаки.

Удари безпілотників змусили Росію тимчасово призупинити відвантаження нафти через обидва порти - Приморськ та Усть-Лугу. Інфраструктура зазнала суттєвих пошкоджень, на об’єктах виникли пожежі.