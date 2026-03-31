Удар по "кошельку" Путина. В Усть-Луге дроны поразили нефтяной терминал: подробности

Согласно подсчетам агентства, основанным на рыночных данных, по меньшей мере 40% экспортных мощностей страны-агрессора по добыче нефти было приостановлено из-за атак беспилотников, удара по нефтепроводу и захвата танкеров.

Три источника в отрасли сообщили Reuters, что украинские беспилотники во время последней атаки нанесли удар по нефтеперерабатывающим терминалам, которые эксплуатирует российская трубопроводная монополия "Транснефть".

Усть-Луга - это крупный комплекс нефтеперерабатывающих мощностей и экспортных терминалов, занимающихся перевалкой сырой нефти и нефтепродуктов. Он расположен на юго-восточном побережье Финского залива.

В прошлом году через этот порт было экспортировано 32,9 млн тонн нефтепродуктов. Обычно здесь перегружается около 700 000 баррелей сырой нефти в сутки.

Удары по объектам нефтеэкспорта РФ

Напомним, 23 марта Силы обороны нанесли удар по нефтяному терминалу в Приморске. Тогда огонь охватил часть резервуаров, а отгрузка топлива была временно приостановлена. Пожар продолжался несколько суток, а 27 марта огонь вспыхнул с новой силой после очередной атаки.

Удары беспилотников заставили Россию временно приостановить отгрузку нефти через оба порта - Приморск и Усть-Лугу. Инфраструктура получила существенные повреждения, на объектах возникли пожары.