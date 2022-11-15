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Удар по енергетиці. Українські міста масово повідомляють про відключення світла: подробиці

Фото: росіяни знову вдарили по об'єктах енергетики (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Внаслідок масованої ракетної атаки 15 листопада низка великих українських міст залишилася без світла.

Про те, де саме спостерігаються перебої з енергопостачанням, - у матеріалі РБК-Україна .

Київ

Після прильотів у столиці знову вводяться екстрені відключення електроенергії. У компанії ДТЕК наголошують, що це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій.

Відповідно, графіки стабілізаційних відключень не діятимуть. За словами CEO Yasno Сергія Коваленка, внаслідок ракетної атаки є пошкодження.

Харків

Мер Ігор Терехов заявив, що місто частково без світла після прильотів по об'єктам інфраструктури. На даний момент припинено роботу метро та наземного електротранспорту. Інформації про постраждалих наразі немає.

Львів

У Львові сьогодні чути було кілька гучних вибухів. Після них частина обласного центру залишилася без світла.

Рівне

Мер Олександр Третяк повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури. Внаслідок чого деякі частини Рівного залишилися без електрики.

Житомир

Після серії вибухів місто повністю без світла. За словами мера Сергія Сухомлина, противник завдав двох ударів по об'єктах енергетики, ремонтні бригади роблять все можливе.

Хмельницький

Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив про два влучання по об'єктам на території Хмельницької громади. У зв'язку з цим місто частково знеструмлено.

Луцьк

На даний момент окремі райони та деякі села біля Луцька без електроенергії. Представники "Волиньобленерго" розбираються в ситуації. Терміни відновлення поки що невідомі.

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Станом на 16:50 екстрені відключення електроенергії запроваджено по всій Україні.

Нагадаємо, докладніше про сьогоднішні ракетні атаки - у матеріалі "Вибухи та загроза ударів. Масштабна тривога в Україні: що відомо".

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