ua ru
Вт, 15 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Внаслідок обстрілів окупантів знеструмлена вся Харківська область

Новость на русском →
Україна, Вівторок 15 листопада 2022 18:51
Внаслідок обстрілів окупантів знеструмлена вся Харківська область Фото: Внаслідок обстрілів окупантів знеструмлена вся Харківська область (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 15 листопада, росіяни завдали шість ударів по Харківській області. Електрика відсутня у всьому регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі національного телемарафону.

"У нас було два прильоти по Харкову, чотири прильоти по Чугуївському району", - заявив Синєгубов.

За його словами, все це об'єкти енергетичної інфраструктури.

"Наразі світла немає ані в Харкові, ані в жодному населеному пункті області", - додав очільник ОВА.

Нагадаємо, що сьогодні російські військові завдали ударів по Харкову. Місцеві мешканці повідомляють про зникнення електрики.

У вівторок, 15 листопада, російські окупанти завдали масованого удару по Україні. У низці регіонів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні харков
NEWS
Байден виключив будь-які мирні переговори без рішення України
Байден виключив будь-які мирні переговори без рішення України
DAILY
Сергій Ніколайчук: Потреби України у коштах для швидкого відновлення на 2023 рік зросли
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Сергій Ніколайчук: Потреби України у коштах для швидкого відновлення на 2023 рік зросли