Удар по енергетиці на Одещині: пошкодження значні, ремонт потребуватиме часу

Удари РФ по Одеській області

Одеська область останнім часом регулярно перебуває під ударами російських окупантів. Так, сьогодні вночі спалахнули масштабні пожежі внаслідок удару російськими безпілотниками. Є влучання в порт, поранені та знеструмлення.

Напередодні 8 жовтня регіон вчергове атакували ударні безпілотники ворога. Тоді внаслідок атаки було пошкоджено адміністративну будівлю та господарське приміщення, також сталося загоряння.

6 жовтня внаслідок атаки російських "Шахедів" сталося влучання у промисловий об’єкт, після чого спалахнула пожежа.

Раніше, 2 жовтня, ворог здійснив масований удар по одеському депо "Укрзалізниці", тоді було поранено машиніста потяга.