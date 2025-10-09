ua en ru
Чт, 09 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Удар по енергетиці на Одещині: пошкодження значні, ремонт потребуватиме часу

Четвер 09 жовтня 2025 10:20
UA EN RU
Удар по енергетиці на Одещині: пошкодження значні, ремонт потребуватиме часу Фото: війська РФ атакували об’єкт ДТЕК у Одеській області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська атакували енергетичний об’єкт ДТЕК у Одеській області. В результаті обстрілу зафіксовані значні пошкодження, ремонт потребуватиме часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

"Вночі ворог знову завдав удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області. Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу", - зазначили у ДТЕК.

Також повідомляється, що енергетики вже перезаживлюють обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо.

Удар по енергетиці на Одещині: пошкодження значні, ремонт потребуватиме часу

Удари РФ по Одеській області

Одеська область останнім часом регулярно перебуває під ударами російських окупантів. Так, сьогодні вночі спалахнули масштабні пожежі внаслідок удару російськими безпілотниками. Є влучання в порт, поранені та знеструмлення.

Напередодні 8 жовтня регіон вчергове атакували ударні безпілотники ворога. Тоді внаслідок атаки було пошкоджено адміністративну будівлю та господарське приміщення, також сталося загоряння.

6 жовтня внаслідок атаки російських "Шахедів" сталося влучання у промисловий об’єкт, після чого спалахнула пожежа.

Раніше, 2 жовтня, ворог здійснив масований удар по одеському депо "Укрзалізниці", тоді було поранено машиніста потяга.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса ДТЕК Енергетики
Новини
Масштабна пожежа, поранені та знеструмлення: що відомо про атаку РФ на Одещині (фото)
Масштабна пожежа, поранені та знеструмлення: що відомо про атаку РФ на Одещині (фото)
Аналітика
Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни