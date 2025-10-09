Удар по енергетиці на Одещині: пошкодження значні, ремонт потребуватиме часу

Російські війська атакували енергетичний об’єкт ДТЕК у Одеській області. В результаті обстрілу зафіксовані значні пошкодження, ремонт потребуватиме часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

Також повідомляється, що енергетики вже перезаживлюють обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо.

"Вночі ворог знову завдав удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області. Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу", - зазначили у ДТЕК.

Удари РФ по Одеській області

Одеська область останнім часом регулярно перебуває під ударами російських окупантів. Так, сьогодні вночі спалахнули масштабні пожежі внаслідок удару російськими безпілотниками. Є влучання в порт, поранені та знеструмлення.

Напередодні 8 жовтня регіон вчергове атакували ударні безпілотники ворога. Тоді внаслідок атаки було пошкоджено адміністративну будівлю та господарське приміщення, також сталося загоряння.

6 жовтня внаслідок атаки російських "Шахедів" сталося влучання у промисловий об’єкт, після чого спалахнула пожежа.

Раніше, 2 жовтня, ворог здійснив масований удар по одеському депо "Укрзалізниці", тоді було поранено машиніста потяга.