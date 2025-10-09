ua en ru
Удар по энергетике в Одесской области: повреждения значительные, ремонт потребует времени

Четверг 09 октября 2025 10:20
Фото: войска РФ атаковали объект ДТЭК в Одесской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области. В результате обстрела зафиксированы значительные повреждения, ремонт потребует времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

"Ночью враг снова нанес удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области. Повреждения значительные. Ремонт потребует времени", - отметили в ДТЭК.

Также сообщается, что энергетики уже перезапитывают объекты критической инфраструктуры и жилые дома к резервным линиям там, где это технически возможно.

Удары РФ по Одесской области

Одесская область в последнее время регулярно находится под ударами российских оккупантов. Так, сегодня ночью вспыхнули масштабные пожары в результате удара российскими беспилотниками. Есть попадания в порт, раненые и обесточивание.

Накануне 8 октября регион в очередной раз атаковали ударные беспилотники врага. Тогда в результате атаки было повреждено административное здание и хозяйственное помещение, также произошло возгорание.

6 октября в результате атаки российских "Шахедов" произошло попадание в промышленный объект, после чего вспыхнул пожар.

Ранее, 2 октября, враг совершил массированный удар по одесскому депо "Укрзализныци", тогда был ранен машинист поезда.

Одесса ДТЭК Энергетики
