Удар дронів по Брянській області: в мережі кажуть по можливе ураження складу зі зброєю

Так, в мережі вранці були оприлюднені кадри, як стверджується, з Карачева, де можна побачити заграву від вогняної НС та почути звуки, схожі на детонацію.

Біля цього населеного пункту, за відкритими даними, знаходиться 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ (ГРАУ) із різними боєприпасами.

Архівні супутникові кадри (від 2021 року) свідчать, що склад займав площу близько 3,5 квадратні кілометри.

Розташовані там снаряди та інше озброєння, вірогідно, зараз і вибухають після атаки дронів, про яку заявляв губернатор Брянської області цієї ночі раніше.

Що каже про атаку дронів влада регіону

Зазначимо, що місцева влада не заявляла про якісь пожежі або відповідні наслідки, але розповідала про збиття близько 10 безпілотників засобами ППО над Брянською областю.

Так, брянський губернатор Олександр Богомаз стверджував, що "постраждалих та руйнувань немає", та писав у своєму Tegegram про "роботу на місцях екстрених та оперативних служб".

Атаки на склади БК у Росії

Нагадаємо, перед цим 18 вересня у Тверській області під удар українських дронів потрапив 23-й арсенал ГРАУ, який знаходиться за 16 кілометрів від 107 арсеналу в Торопці. Атака на цей склад спричинила вибух, еквівалентний невеликому землетрусу.

А 21 вересня були атаковані база артилерійських боєприпасів під Тихорецьком у Краснодарському краї та 23-й арсенал ГРАУ у Тверській області. При цьому Генштаб ЗСУ підтвердив удар по російських складах..

Зазначалося, що в момент удару по арсеналу "Тихорецьк" там перебував ешелон, який доставив близько 2 тисяч тонн боєприпасів, зокрема і північнокорейських снарядів. Детальніше про атаки на склади в Росії 21 вересня - читайте у окремому матеріалі РБК-Україна.