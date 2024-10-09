Удар дронов по Брянской области: в сети говорят о возможном поражении склада оружия

Так, в сети утром были обнародованы кадры, как утверждается, из Карачева, где можно увидеть зарево от огненного ЧП и услышать звуки, похожие на детонацию.

Около этого населенного пункта, по открытым данным, находится 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ (ГРАУ) с разными боеприпасами.

Архивные спутниковые кадры (с 2021 года) свидетельствуют, что склад занимал площадь около 3,5 квадратных километров.

Находящиеся там снаряды и другое вооружение, вероятно, сейчас и взрываются после атаки дронов, о которой заявлял губернатор Брянской области этой ночью раньше.

Что говорят об атаке дронов власти региона

Отметим, что местные власти не заявляли о каких-либо пожарах или соответствующих последствиях, но рассказывали о сбитии около 10 беспилотников средствами ПВО над Брянской областью.

Так, брянский губернатор Александр Богомаз утверждал, что "пострадавших и разрушений нет", и писал в своем Telegram о "работе на местах экстренных и оперативных служб".

Атаки на склады с БК в России

Напомним, перед этим 18 сентября в Тверской области под удар украинских дронов попал 23-й арсенал ГРАУ, который находится в 16 километрах от 107 арсенала в Торопце. Атака на этот склад повлекла за собой взрыв, эквивалентный небольшому землетрясению.

А 21 сентября были атакованы база артиллерийских боеприпасов под Тихорецком в Краснодарском крае и 23-й арсенал ГРАУ в Тверской области. При этом Генштаб ВСУ подтвердил удар по российским складам.

Отмечалось, что в момент удара по арсеналу "Тихорец" там находился эшелон, доставивший около 2 тысяч тонн боеприпасов, в том числе и северокорейских снарядов. Подробнее об атаках на склады в России 21 сентября - читайте в отдельном материале РБК-Украина.