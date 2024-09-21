Вибухова ніч в Росії: що відомо про атаку на склади зі зброєю окупантів (відео)

У Росії минула ніч була гучною та "вибуховою". У Краснодарському краї та Тверській області були атаковані склади зі зброєю окупантів.

Що відомо про атаку на склади у Росії - у матеріалі РБК-Україна нижче.

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Цієї ночі росіяни у мережі поскаржилися відразу на дві атаки. Повідомлялося, що були атаковані склади з боєприпасами у Краснодарському краї та Тверській області. Було опубліковано чимало відео з детонацією.

Міністерство оборони РФ заявили, що нібито протиповітряна оборона за ніч "перехопила" та "знищила" 101 дрон над російськими регіонами.

Росіяни стверджують, що 53 безпілотники були нібито ліквідовані над територією Брянської області, 18 - над територією Краснодарського краю, 5 - над територією Калузької області, по 3 безпілотники - над територіями Тверської та Бєлгородської областей, по одному - над територіями Смоленської, Курської областей і Криму, 16 безпілотників - над акваторією Азовського моря.

Краснодарський край

Під ранок у мережі з'явилися кадри вибухів та пожежі у Тихорецькому районі Краснодарського краю РФ. Губернатор регіону Веніамін Кондратьєв заявив, що нібито Тихорецький район був атакований, два безпілотники були "ліквідовані".

За його словами, через падіння уламків виникла пожежа, яка перекинулася на вибухонебезпечні предмети, тому почалася детонація. Губернатор заявив, що жителів селища, де спалахнула пожежа, евакуюють.

При цьому російська влада не вказує назву селища, а також не називає, що було об'єктом атаки.

Втім, у мережі повідомляють, що був атакований склад з боєприпасами у селищі Кам'яний. Як повідомляють росЗМІ, там знаходиться дві військові частини - в/ч 01704 та в/ч 57229-41. За словами місцевих жителів, атаковано частину 57229-41. Її неофіційно її називають "білі сараї".

Як пише видання Defense Express, сьогодні вночі була атакована 719 база артилерійських боєприпасів під Тихорецьком, куди росіяни звозили боєприпаси, надані Північною Кореєю.

Це невелика база зберігання боєприпасів площею близько тисячі квадратних кілометрів. Там зберігалися не лише снаряди, але й артилерійські системи.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що на складі у Тихорецькому районі РФ зберігали північнокорейські KN23, а також артилерійські та боєприпаси до "Смерч".

Станом на ранок детонація після атаки триває. Районний центр Тихорецьк розташований за 10 кілометрів від атакованого складу, там чути вибухи і помітно чорний дим.

Також OSINT-аналітики у мережі опублікували супутникові знімки складу з боєприпасами у Краснодарському краї. На зображеннях можна помітити, що боєприпаси зберігалися просто неба. Їх, ймовірно, готували до відправлення, оскільки поряд також були помічені вантажівки.

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Тверська область

Приблизно годиною раніше перед повідомленням про вибухи у Краснодарському краї у мережі написали про вибухи у Тверській області. Звуки вибухів чули у Торопці, де нещодавно був також атакований склад з ракетами та боєприпасами, а також у сусідніх населених пунктах.

Російські ЗМІ заявили, що цієї ночі під удар потрапив 23-й арсенал ГРАУ (головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ) у селищі Октябрське Тверської області.

Варто зазначити, що 23 арсенал знаходиться всього за 16 км на південь від раніше знищеного 107 арсеналу в Торопці.

Супутники NASA зафіксували масштабну пожежу у Тверській області після атаки.

t.me/Crimeanwind