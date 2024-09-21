Вибух еквівалентний землетрусу. У Британії оцінили наслідки удару по складу у Торопці
Удар по складу боєприпасів у Торопці Тверської області спричинив потужний вибух. Він був еквівалентний невеликому землетрусу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в X (Twitter).
Уражений в ніч на 18 вересня стратегічний склад боєприпасів у Торопці розташовується за 500 км від України. Це був один з найбільших складів у Росії та містив понад 30 тисяч тонн снарядів.
Як вважає британська розвідка, причиною ураження 107 арсеналу ГРАУ (головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ) було неналежне зберігання боєприпасів.
У 2018 році склад було модернізовано після кількох інцидентів з вибухами. Один із таких вибухів стався у червні 2011 року в Пугачево (Удмуртія) і призвів до пошкоджень 3000 будинків і евакуації 30 тисяч осіб.
У Міноборони Британії пояснюють, що неналежне зберігання боєприпасів спричинило ланцюгову реакцію каскадних детонацій у бункерній системі, що призвело до величезних втрат снарядів.
"Вибух у Торопці був зафіксований силою 2,7 за шкалою Ріхтера, що еквівалентно легкому землетрусу, пожежі охопили територію завширшки 6 км", - йдеться у зведенні.
Розвідка додає, що попри те, що ця втрата є частиною ширшої мережі постачання, вона, швидше за все, порушить наземні операції Росії, особливо в Курській області.
Що відомо про атаку на 107 арсенал ГРАУ
Вночі 18 вересня у Тверській області РФ пролунали потужні вибухи. Пізніше стало відомо, що був атакований склад 107 арсенал ГРАУ (головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ).
Як повідомили джерела РБК-Україна, це була операція українських захисників, було задіяно понад 100 дронів. На складі у Торопці зберігалися ракети KN23 з КНДР, ракети для "Іскандерів" та тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи, С-300, артилерійські боєприпаси.
Більше про потужну атаку та її наслідки - у матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, що сьогодні у Тверській області та Краснодарському краї також були атаковані склади з боєприпасами. РБК-Україна розповідає, що відомо про вибухову ніч в Росії.
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