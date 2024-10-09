У Брянській області заявили про атаку безпілотників і роботу ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Брянської області Олександра Богомаза.

Екстрені та оперативні служби працюють на місцях імовірного падіння уламків БпЛА.

За його словами, впродовж ночі сили протиповітряної оборони начебто знищили 12 безпілотних літальних апарати. Працювали сили ППО.

Повітряні атаки на Росію

За останні місяці різні області Росії постійно атакують ударні безпілотні літальні апарати. Об'єктами атак стають нафтотермінали, нафтобази та військова інфраструктура російської армії.

Цієї ночі ударні дрони також атакували Краснодарський край. У місті Єйськ було чутно вибухи. Працювала ППО.

7 жовтня ЗСУ атакували нафтобазу в тимчасово окупованій Феодосії у Криму. Після ракетного удару на об'єкті спалахнула пожежа, що триває досі.

Раніше дрони атакували склади загарбників у Краснодарському краї й Тверській області.

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