ua en ru
Ср, 09 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Брянській області заявили про атаку безпілотників і роботу ППО

Середа 09 жовтня 2024 04:56
UA EN RU
У Брянській області заявили про атаку безпілотників і роботу ППО Фото: Брянську область атакували невідомі ударні дрони (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російську Брянську область атакували ударні безпілотники. Протиповітряна оборона збила більше десятка ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Брянської області Олександра Богомаза.

За його словами, впродовж ночі сили протиповітряної оборони начебто знищили 12 безпілотних літальних апарати. Працювали сили ППО.

Екстрені та оперативні служби працюють на місцях імовірного падіння уламків БпЛА.

Повітряні атаки на Росію

За останні місяці різні області Росії постійно атакують ударні безпілотні літальні апарати. Об'єктами атак стають нафтотермінали, нафтобази та військова інфраструктура російської армії.

Цієї ночі ударні дрони також атакували Краснодарський край. У місті Єйськ було чутно вибухи. Працювала ППО.

7 жовтня ЗСУ атакували нафтобазу в тимчасово окупованій Феодосії у Криму. Після ракетного удару на об'єкті спалахнула пожежа, що триває досі.

Раніше дрони атакували склади загарбників у Краснодарському краї й Тверській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вибухи Дрони
NEWS
"Прильоти" без тривоги та велика пожежа. Що відомо про наслідки удару по Харкову
"Прильоти" без тривоги та велика пожежа. Що відомо про наслідки удару по Харкову
DAILY
Обвалу фронту немає. Як вихід ЗСУ з Вугледару змінить поле бою та які міста під загрозою
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Обвалу фронту немає. Як вихід ЗСУ з Вугледару змінить поле бою та які міста під загрозою