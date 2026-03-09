UA

Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Удар в день жалоби: у Харкові дрон РФ атакував багатоповерхівки, серед поранених - дитина

22:13 09.03.2026 Пн
2 хв
Окупанти свідомо вдарили по спальному району міста в день скорботи
aimg Валерія Поліщук
Ілюстративне фото: у Харкові дрон РФ атакував багатоповерхівки (Facebook)

Російські окупанти атакували Індустріальний район Харкова за допомогою бойового дрона. Внаслідок удару постраждали щонайменше п'ятеро людей, серед яких 16-річна дівчина.

Ворожий безпілотник поцілив у житлову забудову в Індустріальному районі міста. За уточненою інформацією Ситуаційного центру, прямого влучання в будинки та пожеж у квартирах немає, проте вибуховою хвилею вибито велику кількість вікон у двох багатоповерхівках.

Біля будинків спалахнули автівки. Наразі відомо про два автомобілі, що були охоплені вогнем, та ще сім пошкоджених транспортних засобів. На місці "прильоту" працюють підрозділи ДСНС, екстрена медична допомога та поліція.

Інформація про постраждалих

Кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до п'яти осіб. Серед них:

  • 16-річна дівчина (діагностовано гостру реакцію на стрес);
  • 41-річна жінка та 36-річний чоловік (отримують допомогу на місці);
  • 51-річний чоловік (госпіталізований до лікарні з вибуховим пораненням).

Мер Харкова Ігор Терехов також підтвердив, що серед поранених є малолітня дитина. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Фото: у Харкові дрон РФ атакував багатоповерхівки (t.me/prokuratura_kharkiv)

Обстріли України

Нагадаємо, Харків та область щоденно перебувають під обстрілами російських військ. Ворог використовує для атак керовані авіабомби, ракети С-300 та ударні безпілотники типу "Шахед", цілячись переважно по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах міста.

У ніч на 8 березня ворог застосував 117 ударних дронів та дві балістичні ракети "Іскандер-М". Силам ППО вдалося нейтралізувати 98 дронів, проте зафіксовано влучання на 11 локаціях.

Ще масштабнішою була атака у ніч на 7 березня: окупанти випустили 480 безпілотників та 29 ракет (переважно балістичних). Основні удари прийшлися на Київ, Дніпро, Харків, а також Житомирську та Вінницьку області.

У Харкові балістична ракета поцілила в житлову багатоповерхівку, що призвело до пожежі та жертв серед цивільних, зокрема дітей. У місті оголосили 9 березня днем жалоби за 11 загиблими внаслідок російської ракетної атаки 7 березня.

Більше по темі:
ХарківВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниОбстріл Харкова