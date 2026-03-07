У Харкові балістика влучила по висотці: на місці значні руйнування, пожежа і поранена дитина
Росія вночі атакувала Україну дронами та ракетами - від удару балістикою по багатоповерхівці у Харкові спалахнула пожежа. Також відомо про поранену дитину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Як відомо, РФ атакує Україною дронами та ракетами. Спочатку в низці міст, в тому числі Харкові, пролунали вибухи. Згодом почала з'являтись інформація про наслідки.
Так, спочатку Синєгубов написав, що ворог наніс ракетний удар по Київському району Харкова - було відомо про одного постраждалого.
За словами мера міста Ігоря Терехова, підтверджено пряме влучання балістикою по багатоповерхівці у Київському районі. На місці - значні руйнування та пожежа, також відомо, що під завалами можуть знаходитися люди.
Далі стало відомо, що в результаті обстрілів Харкова постраждала дитина - 11-річний хлопчик - з ним працюють медики. Також відомо про чотирьох поранених, які отримують допомогу лікарів.
Оновлено о 2:44
На дану хвилину є інформація про 7 постраждалих, повідомив мер Ігор Терехов. Під завалами багатоповерхівки є люди, пошуково-рятувальна операція триває.
Оновлено о 2:59
Зафіксовано влучання дрону "Шахед" по Київському району міста.
Оновлено о 3:20
Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по житловому будинку у Харкові збільшилася до 10 людей.
Нагадаємо, вночі 7 березня агресор також завдав ракетного та дронового удару по Києву. Відомо, що на столицю летіла балістика, було чути вибухи.
За останніми даними, окрім західних областей та частини півдня повітряна тривовга оголошена по всій Україні.