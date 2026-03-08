ua en ru
Війна в Україні

Росія запустила балістику та понад 100 дронів: деталі нічної атаки по Україні

09:31 08.03.2026 Нд
2 хв
Скільки ворожих цілей вдалося знищити силам ППО?
aimg Тетяна Степанова
Росія запустила балістику та понад 100 дронів: деталі нічної атаки по Україні Ілюстративне фото: сили ППО збили 98 російських дронів (Getty Images)

У ніч на 8 березня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 117 ударними дронами з шести напрямків. Силам ППО вдалося збити 98 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, з 19:00 7 березня до ранку 8 березня росіяни атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М" (пуски із Ростовської та Воронезької областей), а також 117 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів.

Дрони летіни з шести напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Близько 70 із запущених безпілотників - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 98 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних дронів на 11 локаціях.

Обстріли України

Нагадаємо, в ніч на 7 березня російські війська випустили по Україні 29 ракет, більшість з яких була балістика, а також 480 безпілотників.

Найбільші удари прийшлись по Києву, Дніпру та Харкову. Також під ударами була Житомирщина та Вінничина, й інші регіони країни.

Зокрема, від удару балістикою по багатоповерхівці у Харкові спалахнула пожежа. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, серед них діти.

Більше подробиць про комбінований удар росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.

