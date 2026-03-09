Прильоти "Іскандерів" та десятків дронів: у ЗСУ розкрили деталі нічної атаки росіян

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 9 березня противник атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із ТОТ АР Крим, а також 197 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із шести напрямків, близько 120 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на ранок, протиповітряною обороною збито чи подавлено 161 ворожий дрон типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

При цьому зафіксовано влучання двох ракет та 36 ударних дронів, а також падіння збитих ворожих цілей на одній локації.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.