Удар в день траура: в Харькове дрон РФ атаковал многоэтажки, среди раненых - ребенок

Вражеский беспилотник попал в жилую застройку в Индустриальном районе города. По уточненной информации Ситуационного центра, прямого попадания в дома и пожаров в квартирах нет, однако взрывной волной выбито большое количество окон в двух многоэтажках.

Возле домов вспыхнули машины. Известно о двух автомобилях, которые были охвачены огнем, и еще семь поврежденных транспортных средств. На месте "прилета" работают подразделения ГСЧС, экстренная медицинская помощь и полиция.

Информация о пострадавших

Количество пострадавших в результате атаки возросло до пяти человек. Среди них:

16-летняя девушка (диагностирована острая реакция на стресс);

41-летняя женщина и 36-летний мужчина (получают помощь на месте);

51-летний мужчина (госпитализирован в больницу со взрывным ранением).

Мэр Харькова Игорь Терехов также подтвердил, что среди раненых есть малолетний ребенок. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Фото: в Харькове дрон РФ атаковал многоэтажки (t.me/prokuratura_kharkiv)