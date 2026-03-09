Удар в день траура: в Харькове дрон РФ атаковал многоэтажки, среди раненых - ребенок

Российские оккупанты атаковали Индустриальный район Харькова с помощью боевого дрона. В результате удара пострадали по меньшей мере пять человек, среди которых 16-летняя девушка.
Об этом сообщают РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова и мэра города Игоря Терехова.
Вражеский беспилотник попал в жилую застройку в Индустриальном районе города. По уточненной информации Ситуационного центра, прямого попадания в дома и пожаров в квартирах нет, однако взрывной волной выбито большое количество окон в двух многоэтажках.
Возле домов вспыхнули машины. Известно о двух автомобилях, которые были охвачены огнем, и еще семь поврежденных транспортных средств. На месте "прилета" работают подразделения ГСЧС, экстренная медицинская помощь и полиция.
Количество пострадавших в результате атаки возросло до пяти человек. Среди них:
Мэр Харькова Игорь Терехов также подтвердил, что среди раненых есть малолетний ребенок. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Фото: в Харькове дрон РФ атаковал многоэтажки (t.me/prokuratura_kharkiv)
Напомним, Харьков и область ежедневно находятся под обстрелами российских войск. Враг использует для атак управляемые авиабомбы, ракеты С-300 и ударные беспилотники типа "Шахед", целясь преимущественно по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам города.
В ночь на 8 марта враг применил 117 ударных дронов и две баллистические ракеты "Искандер-М". Силам ПВО удалось нейтрализовать 98 дронов, однако зафиксировано попадание на 11 локациях.
Еще более масштабной была атака в ночь на 7 марта: оккупанты выпустили 480 беспилотников и 29 ракет (преимущественно баллистических). Основные удары пришлись на Киев, Днепр, Харьков, а также Житомирскую и Винницкую области.
В Харькове баллистическая ракета попала в жилую многоэтажку, что привело к пожару и жертвам среди гражданских, в том числе детей. В городе объявили 9 марта днем траура по 11 погибшим в результате российской ракетной атаки 7 марта.