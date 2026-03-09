Удар в день жалоби: у Харкові дрон РФ атакував багатоповерхівки, серед поранених - дитина

Ворожий безпілотник поцілив у житлову забудову в Індустріальному районі міста. За уточненою інформацією Ситуаційного центру, прямого влучання в будинки та пожеж у квартирах немає, проте вибуховою хвилею вибито велику кількість вікон у двох багатоповерхівках.

Біля будинків спалахнули автівки. Наразі відомо про два автомобілі, що були охоплені вогнем, та ще сім пошкоджених транспортних засобів. На місці "прильоту" працюють підрозділи ДСНС, екстрена медична допомога та поліція.

Інформація про постраждалих

Кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до п'яти осіб. Серед них:

16-річна дівчина (діагностовано гостру реакцію на стрес);

41-річна жінка та 36-річний чоловік (отримують допомогу на місці);

51-річний чоловік (госпіталізований до лікарні з вибуховим пораненням).

Мер Харкова Ігор Терехов також підтвердив, що серед поранених є малолітня дитина. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.



Фото: у Харкові дрон РФ атакував багатоповерхівки (t.me/prokuratura_kharkiv)