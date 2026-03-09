ua en ru
Главная » Новости » Происшествия

Удар в день траура: в Харькове дрон РФ атаковал многоэтажки, среди раненых - ребенок

22:13 09.03.2026 Пн
2 мин
Оккупанты сознательно ударили по спальному району города в день скорби
aimg Валерия Полищук
Удар в день траура: в Харькове дрон РФ атаковал многоэтажки, среди раненых - ребенок Иллюстративное фото: в Харькове дрон РФ атаковал многоэтажки (Facebook)

Российские оккупанты атаковали Индустриальный район Харькова с помощью боевого дрона. В результате удара пострадали по меньшей мере пять человек, среди которых 16-летняя девушка.

Об этом сообщают РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова и мэра города Игоря Терехова.

Читайте также: Прилеты "Искандеров" и десятков дронов: в ВСУ раскрыли детали ночной атаки россиян

Вражеский беспилотник попал в жилую застройку в Индустриальном районе города. По уточненной информации Ситуационного центра, прямого попадания в дома и пожаров в квартирах нет, однако взрывной волной выбито большое количество окон в двух многоэтажках.

Возле домов вспыхнули машины. Известно о двух автомобилях, которые были охвачены огнем, и еще семь поврежденных транспортных средств. На месте "прилета" работают подразделения ГСЧС, экстренная медицинская помощь и полиция.

Информация о пострадавших

Количество пострадавших в результате атаки возросло до пяти человек. Среди них:

  • 16-летняя девушка (диагностирована острая реакция на стресс);
  • 41-летняя женщина и 36-летний мужчина (получают помощь на месте);
  • 51-летний мужчина (госпитализирован в больницу со взрывным ранением).

Мэр Харькова Игорь Терехов также подтвердил, что среди раненых есть малолетний ребенок. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Фото: в Харькове дрон РФ атаковал многоэтажки (t.me/prokuratura_kharkiv)

Обстрелы Украины

Напомним, Харьков и область ежедневно находятся под обстрелами российских войск. Враг использует для атак управляемые авиабомбы, ракеты С-300 и ударные беспилотники типа "Шахед", целясь преимущественно по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам города.

В ночь на 8 марта враг применил 117 ударных дронов и две баллистические ракеты "Искандер-М". Силам ПВО удалось нейтрализовать 98 дронов, однако зафиксировано попадание на 11 локациях.

Еще более масштабной была атака в ночь на 7 марта: оккупанты выпустили 480 беспилотников и 29 ракет (преимущественно баллистических). Основные удары пришлись на Киев, Днепр, Харьков, а также Житомирскую и Винницкую области.

В Харькове баллистическая ракета попала в жилую многоэтажку, что привело к пожару и жертвам среди гражданских, в том числе детей. В городе объявили 9 марта днем траура по 11 погибшим в результате российской ракетной атаки 7 марта.

