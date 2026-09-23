Удар по CapCut: Adobe випустила безкоштовну версію Premiere для Android

Adobe випустила Premiere для Android - користувачі отримали повноцінний відеоредактор із розширеними інструментами монтажу без обов’язкової платної підписки.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Play Store .

Ключові можливості

Тривалий час Android програвав iOS через відсутність потужного базового відеоредактора на кшталт iMovie. Відтепер повноцінна мобільна версія Adobe Premiere замінює застарілий Premiere Rush.

Користувачам доступні

Багатодоріжковий монтаж - можливість накладати декілька відео- та аудіошарів без обмежень.

Експорт у 4K - збереження готових роликів у високій якості без водяних знаків та реклами.

Робота зі звуком - очищення від фонового шуму в один тап, витягнення аудіодоріжок та запис голосу.

Оптимізація під соцмережі - фокус на вертикальних форматах YouTube Shorts, TikTok із можливістю швидкої зміни співвідношення сторін.

Застосунок також адаптовано під гнучкі смартфони та ноутбуки Googlebook: інтерфейс автоматично підлаштовує розміщення таймлайну та вікна перегляду.

Adobe додала штучний інтелект у Premiere для Android (скриншот: Adobe)

Інтеграція генеративного ШІ та ціни

Головною технологічною особливістю Premiere стало залучення штучного інтелекту. Користувачі можуть генерувати відео з тексту та зображень, а також створювати фонові звукові ефекти.

Більшість базових інструментів є безкоштовними й не вимагає прив'язки акаунту Creative Cloud.

Проте для роботи генеративного ШІ використовуються спеціальні кредити:

Безкоштовний ліміт - 250 щомісячних ШІ-кредитів після реєстрації.

Платний пакет - 70 доларів на рік (або 8 доларів на місяць) за 1 200 щомісячних ШІ-кредитів та додаткове хмарне сховище.

Технічні вимоги та плани щодо оновлень

Застосунок уже можна завантажити у Play Store.

Для стабільної роботи редактора необхідні:

Операційна система - Android 13 або новіша.

Оперативна пам'ять - щонайменше 5 ГБ RAM.

У майбутніх оновленнях Adobe обіцяє додати підтримку фірмових шрифтів Adobe Fonts, роботу з ключовими кадрами (keyframes), автоматичне визначення ритму та швидкий перенос проєктів на ПК.