Удар по CapCut: Adobe випустила безкоштовну версію Premiere для Android
Adobe випустила Premiere для Android - користувачі отримали повноцінний відеоредактор із розширеними інструментами монтажу без обов’язкової платної підписки.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Play Store.
Ключові можливості
Тривалий час Android програвав iOS через відсутність потужного базового відеоредактора на кшталт iMovie. Відтепер повноцінна мобільна версія Adobe Premiere замінює застарілий Premiere Rush.
Користувачам доступні
Багатодоріжковий монтаж - можливість накладати декілька відео- та аудіошарів без обмежень.
Експорт у 4K - збереження готових роликів у високій якості без водяних знаків та реклами.
Робота зі звуком - очищення від фонового шуму в один тап, витягнення аудіодоріжок та запис голосу.
Оптимізація під соцмережі - фокус на вертикальних форматах YouTube Shorts, TikTok із можливістю швидкої зміни співвідношення сторін.
Застосунок також адаптовано під гнучкі смартфони та ноутбуки Googlebook: інтерфейс автоматично підлаштовує розміщення таймлайну та вікна перегляду.
Adobe додала штучний інтелект у Premiere для Android (скриншот: Adobe)
Інтеграція генеративного ШІ та ціни
Головною технологічною особливістю Premiere стало залучення штучного інтелекту. Користувачі можуть генерувати відео з тексту та зображень, а також створювати фонові звукові ефекти.
Більшість базових інструментів є безкоштовними й не вимагає прив'язки акаунту Creative Cloud.
Проте для роботи генеративного ШІ використовуються спеціальні кредити:
Безкоштовний ліміт - 250 щомісячних ШІ-кредитів після реєстрації.
Платний пакет - 70 доларів на рік (або 8 доларів на місяць) за 1 200 щомісячних ШІ-кредитів та додаткове хмарне сховище.
Технічні вимоги та плани щодо оновлень
Застосунок уже можна завантажити у Play Store.
Для стабільної роботи редактора необхідні:
- Операційна система - Android 13 або новіша.
- Оперативна пам'ять - щонайменше 5 ГБ RAM.
У майбутніх оновленнях Adobe обіцяє додати підтримку фірмових шрифтів Adobe Fonts, роботу з ключовими кадрами (keyframes), автоматичне визначення ритму та швидкий перенос проєктів на ПК.