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Удар по CapCut: Adobe выпустила бесплатную версию Premiere для Android

13:14 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Ольга Завада
Удар по CapCut: Adobe выпустила бесплатную версию Premiere для Android Adobe выпустила мобильный Premiere на Android (фото: Josh Miller)
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Adobe выпустила Premiere для Android - пользователи получили полноценный видеоредактор с расширенными инструментами монтажа без обязательной платной подписки.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Play Store.

Ключевые возможности

Долгое время Android проигрывал iOS из-за отсутствия мощного базового видеоредактора вроде iMovie. Теперь полноценная мобильная версия Adobe Premiere заменяет устаревший Premiere Rush.

Пользователям доступны

Многодорожный монтаж - возможность накладывать несколько видео- и аудиослоев без ограничений.

Экспорт в 4K - сохранение готовых роликов в высоком качестве без водяных знаков и рекламы.

Работа со звуком - очистка от фонового шума в один тап, извлечение аудиодорожек и запись голоса.

Оптимизация под соцсети - фокус на вертикальных форматах YouTube Shorts, TikTok с возможностью быстрого изменения соотношения сторон.

Приложение также адаптировано под гибкие смартфоны и ноутбуки Googlebook: интерфейс автоматически подстраивает размещение таймлайна и окна просмотра.

Удар по CapCut: Adobe выпустила бесплатную версию Premiere для AndroidAdobe добавила искусственный интеллект в Premiere для Android (скриншот: Adobe)

Читайте больше: Adobe сделала ставку на ИИ: новые функции для Photoshop, Premiere и Lightroom

Интеграция генеративного ИИ и цены

Главной технологической особенностью Premiere явилось привлечение искусственного интеллекта. Пользователи могут генерировать видео из текста и изображений, а также создавать звуковые эффекты фона.

Большинство базовых инструментов являются бесплатными и не требуют привязки аккаунта Creative Cloud.

Однако для работы генеративного ИИ используются специальные кредиты:

Бесплатный лимит - 250 ежемесячных ИИ-кредитов после регистрации.

Платный пакет - 70 долларов в год (или 8 долларов в месяц) за 1 200 ежемесячных ИИ-кредитов и дополнительное облачное хранилище.

Технические требования и планы по обновлению

Приложение уже можно загрузить в Play Store.

Для стабильной работы редактора необходимы:

  • Операционная система - Android 13 или более новая.
  • Оперативная память - не менее 5 ГБ RAM.

В обновлениях Adobe обещает добавить поддержку фирменных шрифтов Adobe Fonts, работу с ключевыми кадрами (keyframes), автоматическое определение ритма и быстрый перенос проектов на ПК.

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