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ШІ стане фотографом: що з'явилося у новій камері Adobe

14:13 21.07.2026 Вт
2 хв
Чи оцінять новинку креатори?
aimg Ольга Завада
ШІ стане фотографом: що з'явилося у новій камері Adobe ШІ-модель Nano Banana з'явилася у додатку Adobe (фото: Unsplash)
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Adobe почала тестувати генеративний ШІ безпосередньо у мобільній камері. Нові функції в експериментальному додатку Project Indigo мають допомагати фотографам ще під час зйомки, а не лише на етапі обробки.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Adobe.

Що вміє новий модуль AI Playground?

Новий експериментальний розділ AI Playground пропонує користувачам чотири основні напрями для обробки та покращення знімків:

Редагування об'єктів дозволяє прибирати з кадру зайві деталі - перехожих, автомобілі чи дорожні знаки, а також штучно розмивати тло для імітації малої глибини різкості.

Стилі кардинально змінюють естетику фотографії, перетворюючи її на малюнок пером, тушшю чи акварельний скеч.

Підказки для фото: ШІ виступає у ролі "критика", оцінюючи вдалість кадру та надаючи поради щодо покращення композиції чи повторного знімка.

"Польоти фантазії" надають повну свободу дій за допомогою текстових запитів (промптів).

ШІ стане фотографом: що з'явилося у новій камері AdobeЗліва - інтерфейс додатка Playground, що працює на iPhone 17 Pro Max. У центрі - знімок кам’яного ліхтаря, зроблений за допомогою Indigo. Праворуч - результат натискання на "Редагування об’єкта" -"Глибина різкості" -"Стилі"- "Контур чорнилом із кольоровим розмиванням" (скриншот: Adobe)

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Використання сторонніх ШІ-моделей та плани на монетизацію

Для роботи інструментів AI Playground команда розробників застосувала сторонню модель Google Nano Banana. Водночас у компанії зазначають, що у майбутньому можуть переключитися на інші алгоритми або комбінувати їх залежно від завдань.

Наразі тестовий доступ до AI Playground надається безкоштовно, однак лише декільком відсоткам користувачів і на обмежений термін у кілька тижнів.

Залежно від відгуків аудиторії розробники вирішать, чи розширювати експеримент.

Водночас у команді Nextcam підкреслили, що не зможуть надавати ці функції безкоштовно на постійній основі. У разі високої популярності інструментів їх планують зробити частиною платних функцій додатка.

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