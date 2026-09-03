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Photoshop у робочому чаті: Adobe запустила масштабну інтеграцію зі Slack

15:18 03.09.2026 Чт
2 хв
Користувачам доступні понад 70 креативних інструментів
aimg Ольга Завада
Photoshop у робочому чаті: Adobe запустила масштабну інтеграцію зі Slack Adobe та Slack запустили спільний сервіс (фото: Unsplash)
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Adobe інтегрувала Photoshop, Premiere, Firefly та десятки інших професійних інструментів у Slack. Новий застосунок Adobe for Slack дозволяє працювати з понад 70 сервісами, не залишаючи робочий чат.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Adobe Blog.

Основні можливості та механіка роботи

Керування через Slackbot: користувачі можуть давати текстові завдання у Slackbot, який автоматично викликає необхідні інструменти Adobe для створення або редагування контенту.

Використання контексту Slack: ШІ може залучати інформацію безпосередньо з каналів, листування, файлів і документів Canvas, а також шукати ресурси в Adobe Creative Cloud за темами, стилем чи настроєм.

Автоматизація та масове редагування: інтеграція дозволяє конвертувати електронні таблиці у візуальні звіти чи PDF, створювати адаптивні варіанти креативів для різних соцмереж,

Користувачі також можуть використовувати пакети розширеної обробки зображень - видалення фону, корекцію світла, кадрування тощо.

Гнучкість облікових записів: використовувати застосунок можна без акаунта Adobe (у режимі гостя), проте авторизація розкриває доступ до додаткових генеративних можливостей, власних файлів Creative Cloud та збереження сесій.

Читайте більше: ШІ стане фотографом: що з'явилося у новій камері Adobe

Контекст та доступність

Технологічна база: функціонал реалізовано на базі підтримки Model Context Protocol (MCP), яку Slack додав до Slackbot у червні. Раніше аналогічні інтеграції отримали Canva та Figma.

Застосунок вже доступний глобально на веб-, десктопних та мобільних версіях Slack для користувачів тарифних планів Business+ та Enterprise+.

Впровадження нового функціоналу - частина ініціативи Adobe з інтегрування своїх інструментів у популярні ШІ-чатботи. Аналогічна реалізація з "понад 70 інструментами" вже працює в ChatGPT, Claude, Copilot та незабаром - з Gemini.

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