Adobe зробила ставку на ШІ: нові функції для Photoshop, Premiere і Lightroom

Adobe офіційно оголосила про масштабне оновлення платформи Creative Cloud. Розробники випустили свіжу порцію інструментів для популярного дизайнерського та монтажного софту, де більшість нових функцій працює на базі ШІ-алгоритмів.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Adobe .

Що змінилося у Lightroom?

Популярний фоторедактор отримав кілька суттєвих оновлень, спрямованих на автоматизацію рутинної роботи фотографів:

Assisted Culling - інтелектуальний інструмент для швидкого відбору найкращих кадрів за допомогою фільтрів "Відкриті очі" та "Чіткість очей";

Photo to Video - функція на базі нейромереж Firefly та Google Veo, яка дозволяє перетворювати звичайні фотографії на динамічні ролики або b-roll для соцмереж;

AI Sharpen - технологія від Topaz Labs, яка допомагає відновлювати дрібні деталі на хутрі, листі чи пелюстках квітів прямо всередині програми.

Окрім того, розробники додали офіційну підтримку RAW-форматів нової бездзеркальної камери Sony Alpha 7R VI для Lightroom, Lightroom Classic та Adobe Camera Raw.

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Нові можливості Premiere Pro та After Effects

Програма для монтажу відео Premiere отримала корисну кнопку Global Audio Mute, яка дозволяє заглушити весь звук у додатку в один клік.

Також з'явилися пошук маркерів за кольором чи назвою та функція Single Word captioning для редагування субтитрів без руйнування всього блоку тексту. Маски об'єктів Object Mask стали швидшими завдяки ШІ та навчилися регенеруватися після відновлення втраченого зв'язку з файлами.

У програмі After Effects для створення анімації та спецефектів з'явився інструмент Object Matte на базі ШІ, який повністю замінив старий пензель Roto Brush і спростив ротоскопінг.

Відтепер користувачі можуть імпортувати SVG-файли як редаговані шари фігур і копіювати вектори з Illustrator без конвертації. Також розробники значно покращили роботу з 3D-простором, додавши карти зміщення та кінематографічне розмиття.

Оновлення для Photoshop

Редактор зображень Photoshop цього разу отримав менше оновлень, проте за словами розробників, вони є досить практичними для щоденної роботи.

Головною зміною стала інтеграція інструменту видалення об'єктів Remove Tool, який тепер працює на локальній ШІ-моделі на гаджеті користувача. Це означає, що обробка відбуватиметься швидше і без обов'язкового підключення до інтернету.

Також у Photoshop додали функцію Reflection Removal. Спеціальний алгоритм автоматично розпізнає та прибирає небажані відблиски на фотографіях, які були зроблені через вітрини або вікна.

Усі видалені відблиски програма ізолює на окремому новому шарі, щоб користувач міг самостійно відрегулювати їхню прозорість без пошкодження оригінального знімка.