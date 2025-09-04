UA

Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Удар по блокпосту в Чернігові: є загиблий та поранені

Фото: росіяни вдарили по Чернігову (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Вдень 4 вересня російські окупанти вдарили ракетою по блокпосту в Чернігові. Є інформація про перших жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Брижинський повідомив, що сьогодні ворожий ракетний удар був нанесений в районі блокпоста на вʼїзді в населений пункт Новоселівка. 

Станом на 15:30 відомо, що одна людина загинула від ворожого удару, а ще дві отримали поранення.

За уточненими даними глави МВА, ракетний удар Російської Федерації був нанесений по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які проводили роботи з розмінування місцевості.

Удар по Чернігову

Сьогодні, 4 вересня, о 14:53 в Україні оголосили повітряну тривогу. Військові попередили українців про загрозу балістичного удару з боку Російської Федерації, а вже о 14:58 Брижинський заявив, що в межах Чернігова було зафіксовано вибухи.

Варто зазначити, що сумські Telegram-канали повідомили, що в місті було чути потужний вибух.

Детальніше про те, що відомо про удар росіян по Чернігову, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що зокрема цієї ночі російський агресор запустив у напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". Відразу у низці областей було оголошено повітряну тривогу.

А пізніше повідомили, що зокрема в Сумській області Росія атакувала енергетичні об'єкти. Як наслідок, у Сумах та частині Сумського району через російський удар по критичній інфраструктурі сталося знеструмлення.


Війна Росії проти України