Удар по блокпосту в Чернігові: є загиблий та поранені

Вдень 4 вересня російські окупанти вдарили ракетою по блокпосту в Чернігові. Є інформація про перших жертв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.
Брижинський повідомив, що сьогодні ворожий ракетний удар був нанесений в районі блокпоста на вʼїзді в населений пункт Новоселівка.
Станом на 15:30 відомо, що одна людина загинула від ворожого удару, а ще дві отримали поранення.
За уточненими даними глави МВА, ракетний удар Російської Федерації був нанесений по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які проводили роботи з розмінування місцевості.
Сьогодні, 4 вересня, о 14:53 в Україні оголосили повітряну тривогу. Військові попередили українців про загрозу балістичного удару з боку Російської Федерації, а вже о 14:58 Брижинський заявив, що в межах Чернігова було зафіксовано вибухи.
Варто зазначити, що сумські Telegram-канали повідомили, що в місті було чути потужний вибух.
Детальніше про те, що відомо про удар росіян по Чернігову, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що зокрема цієї ночі російський агресор запустив у напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". Відразу у низці областей було оголошено повітряну тривогу.
А пізніше повідомили, що зокрема в Сумській області Росія атакувала енергетичні об'єкти. Як наслідок, у Сумах та частині Сумського району через російський удар по критичній інфраструктурі сталося знеструмлення.